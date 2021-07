Tina Turner apparaît comme une pionnière de #MeToo, première célébrité à avoir témoigné.

L’élégante dame de 81 ans qui finit par apparaître à pas menus pour venir s’installer devant la caméra des réalisateurs Dan Lindsay et T. J. Martin est désormais loin des images iconiques de la bête de scène qu’elle fut. Elle évoque plus une charmante (et fortunée) grand-mère. Mais elle dégage toujours un extraordinaire charisme et une puissante force tranquille. La chanteuse apparaît comme une pionnière de #MeToo, première célébrité à avoir témoigné des violences subies. Sa double vie est une leçon de résilience. À voir sur Apple TV et sur Google Play.