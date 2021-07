Écrans géants circulaires qui dévoilent les images de nos anciens médaillés belges aux JO, quatre fauteuils pour accueillir les deux présentateurs et deux invités, bienvenue sur le plateau de Tokyo 2020-Le Mag, émission quotidienne des temps forts des Jeux olympiques qui démarrera ce vendredi 23 juillet dès 20 h 05 sur Tipik. "Un décor très léger et estival qui joue sur le drapeau japonais avec ce rond central rouge au milieu, dixit Jean-Stéphane Malherbe, producteur du programme. On n’a pas mis de grande table au milieu pour faire comme si on était entre copains autour d’une terrasse. On voulait sortir des habitudes, avec une touche japonaise, notamment avec ces sièges en origami."

(...)