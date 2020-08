Je connaissais bien l’équipe de RTL pour avoir fait l’émission Explore, que l’on produisait nous-mêmes avec mon équipe, Search, sur Club RTL", nous confie l’aventurier Tom de Dorlodot, sur le tournage de Wallonie sauvage (cf. ci-contre), qui sera diffusée à la rentrée. "Et durant le confinement(depuis Green Island dans les Antilles, où il avait largué les amarres de son voilier avec sa femme, Sofia, et son fils, Jack, NdlR), RTL-TVI nous a demandé de faire des plateaux pour l’émission Belges à domicile. Mais ce qu’ils ne m’avaient pas dit, c’était qu’ils étaient en train de me tester pour voir comme cela passait en télé comme présentateur (sourire) !"

La chaîne privée a alors recontacté cet amoureux de la nature afin qu’il anime ce documentaire qui, si les audiences suivent lors du prime-time de septembre, deviendra une sorte de Jardin extraordinaire made in RTL-TVI. " J’ai sauté sur l’occasion", s’enthousiasme l’athlète brabançon de 35 ans, record du plus haut vol en parapente avec 7 458 mètres (même s’il a été battu depuis) et du plus long de l’Himalaya avec 226 kilomètres pour 8 h 15 de vol. "C’est un autre métier que le mien mais j’adore ça, c’est un bel exercice. Quand je pars faire mes expériences en parapente, mon équipe me filme mais on ne refait jamais un plan. Et surtout on n’étudie jamais un texte par cœur (rire) !"