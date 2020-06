Tom Leeb n’ira finalement pas à l’Eurovision en 2021 © D.R. Télévision L.He.

Le moins que l’on puisse dire est que la chanson qui devait représenter la France à l’Eurovision cette année n’a pas fait l’unanimité. Pour essayer de rattraper le coup, Tom Leeb avait même changé les arrangements de son titre "The Best In Me", qui est devenu par la suite "Mon Alliée". En raison du coronavirus, le concours n’aura pas lieu cette année. S’il avait fait entendre que ça lui plairait bien de tenter l’aventure lors de la prochaine édition, il n’en sera finalement rien. "J’ai un calendrier assez chargé l’année prochaine, donc je ne pourrai pas faire l’Eurovision […] C’est officiel", a-t-il indiqué à Non Stop People. C’est le ministre de la Culture Frank Riester qui sera ravi, lui qui a déclaré que cette chanson lui avait "cassé les oreilles".