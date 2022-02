Du niveau, il y en avait, ce lundi soir, au lancement de la treizième saison de Top Chef sur RTL-TVI. Derrière les fourneaux, avec quinze candidats prêts à tout pour intégrer une brigade, mais également dans le juré où est venu se greffer Glenn Viel, chef triplement étoilé choisi pour remplacer Michel Sarran.

Fréquemment invité dans les saisons précédentes, le nouveau venu est un visage familier de Top Chef. D’emblée, le chef du restaurant L’Oustau de Baumanière a d’ailleurs trouvé ses marques. Mais, se fait remarquer en arrivant en retard au lancement du premier épisode. "Il est où le petit nouveau ? Il est en retard", lancent, taquins, ses camarades Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. "J’étais à l’échauffement pour éviter le claquage", répond-il alors en faisant une entrée magistrale sur le plateau. "On m’a dit que ça allait être tendu, alors..."

Imposant de par sa taille, sa carrure mais également son expérience et son répondant, Glenn Viel crève l’écran au point de faire de l’ombre aux autres chefs installés depuis des saisons. "Pas trop perdu ?", demande Paul Pairet au nouveau venu avant que ce dernier ne réponde avec humour : "Toi, t’es qui déjà pour commencer ?"

Sa présence ne passe pas inaperçue, notamment lorsqu’il part à la rencontre des différents candidats aux côtés de ses camarades étoilés. "Lachez les chevaux. C’est ma première dans Top Chef. Je suis aussi stressé que vous !", dit-il pour soutenir des candidats qui doivent jongler entre caméras, questions des chefs et préparation culinaire.

Entre les jurés, les vannes vont bon train, ce qui crée une bonne ambiance sur le plateau et redonne un peu plus de peps à l’émission. "Tu vas me faire le plaisir de couper tout ça", lui dit Paul Pairet en parlant de son chignon. "Ca fait Mère Denis. Ca te va bien", lui lance alors Philippe Etchebest.

A la tête de la brigade orange, Glenn Viel s’entoure de trois candidats prometteurs : deux femmes, Lucie et Tania, et un homme, Renaud, qui entend prendre sa revanche après avoir été éliminé en… saison 1 de Top Chef.