Éliminé il y a deux semaines, Thibaut avait pu réintégrer Top Chef la semaine dernière aux dépens de Lucie, forcée de ranger son tablier au placard. Seule contrainte pour le candidat? Faire cavalier seul… puisque les brigades des chefs affichaient "complet". La cuisine en solitaire n’a cependant pas réussi à Thibaut qui n’a pas su saisir la seconde chance qu’on lui offrait. Ce lundi soir, il quittait une nouvelle fois la compétition sous les applaudissements.

Le retour d’Hélène Darroze

Lilian et Pascal, qui l’affrontaient lors de la dernière chance ont, quant à eux, respectivement rejoint les équipes de Paul Pairet (mauve) et Philippe Etchebest (bleue). Les quatre chefs étaient unanimes: c’est Lilian qui l’a emporté haut la main avec son assiette autour du maquereau. Hélène Darroze, qui s’était absentée quelques semaines pour raisons personnelles, a signé son grand retour en jugeant cette ultime dégustation de la soirée. Les téléspectateurs, s’ils sont ravis de retrouver la cheffe dans le poste, regrettent le départ de son remplaçant, Pascal Barbot. En l’espace de deux épisodes à peine, le chef de L’Astrance, 2 étoiles, a réussi à séduire le public du concours culinaire. Notamment lors de l’emblématique épreuve de la Boîte Noire, qui fêtait ses 10 ans cette saison, lors de laquelle il s’est avéré être un coach aussi sympathique que perspicace. Puisqu’il a, non sans mal, découvert à l’aveugle plusieurs des ingrédients utilisés par Sébastien Vauxion, le chef qui jugeait l’épreuve, dans sa recette. Véritable spécialiste du sucré-salé, Vauxion avait imaginé un dessert à base crème pâtissière aux herbes, d’un financier à la roquette, d’une meringue au céleri agrémenté d’un citron au vinaigre. Pascal Barbot, qui faisait équipe avec Louise, Arnaud et Glenn Viel l’a emporté face à l’équipe de Philippe Etchebest, Paul Pairet, Mickaël et Lilian.

Maison Nouvelle

Pour la deuxième épreuve de la soirée, les candidats ont quitté Paris pour rejoindre Bordeaux où Philippe Etchebest a ouvert un nouveau restaurant, Maison Nouvelle. Le plus célèbre cuistot du petit écran leur a demandé de les surprendre en revisitant la raviole et c’est Sébastien, dernier poulain de l’écurie Glenn Viel qui l’a emporté. La semaine prochaine, les candidats s’essaieront à la cuisine volante.