Alors que partout en France, le menu trois services “Guerre des restos” de Mohamed Cheikh et Matthias Marc, deux candidats encore en lice de Top Chef, se vendent comme des petits pains, en Belgique, c’est un autre participant marquant de cette douzième saison qui fait parler de lui et, surtout, de sa cuisine “sexy, funky et tasty” (sexy, branchée et savoureuse, en français), comme il aime la définir.

Éliminé du concours culinaire de M6 (et diffusé sur RTL-TVI chez nous), après dix semaines de compétition, Baptiste Trudel, chef du restaurant parisien Le Mordu, sera de passage en Belgique pour la réouverture des terrasses, ce week-end.

De midi à 22 heures, les 8 et 9 mai prochains, le Français s’installera dans les cuisines d’IKI, une néo-cantine Eurasienne d’Ixelles afin d’y préparer différents tapas mêlant sa folie et son savoir-faire aux saveurs asiatiques bien marquées du restaurant. Il y proposera également, et seulement sur commande, un de ses plats “signature”.

Très aimé du public, son passage en Belgique ne devrait pas laisser indifférents les amateurs de gastronomie et les fidèles de Top Chef qui ont, en grande majorité, contesté son élimination. De quoi célébrer cette remise en liberté (partielle) de l’horeca et mettre un coup de projecteur supplémentaire sur les terrasses de restaurant qui seront certainement bondées.