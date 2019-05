Ils étaient plusieurs à mériter leur place en finale mais seuls deux candidats ont réussi à se démarquer. Suite à l’élimination d’Alexia, on sait désormais que la finale de Top Chef verra s’affronter Samuel et Guillaume. Dans l’ultime épisode du concours, diffusé lundi prochain sur RTL-TVI, les deux candidats devront mettre les petits plats dans les grands pour épater les quatre chefs de l’émission - Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège - mais également les cent convives du Royal Palace, établissement 5 étoiles situé à Évian, en France. Comme chaque année, les finalistes devront (...)