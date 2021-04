Lundi soir, dansf, Mohamed et Matthias ont remporté la Guerre des restos, épreuve mythique du concours culinaire, avec leur restaurant Nomade. Et cela, malgré un incendie qui a bien failli dévaster leur cuisine. Heureusement, plus de peur que de mal. Aidés du Belge Mathieu Vande Velde, les deux candidats encore en lice ont mis les petits plats dans les grands pour proposer un menu trois services, servi à table mais également livré à domicile. A la carte, on retrouve une entrée composée d'un maquereau mariné et flambé avec sa crème d'huîtres, des pickles de concombres et un condiment citron, une épaule d'agneau marinée et braisée avec un houmous de pois chiches et du bouillon de chorba en plat consistant et, enfin un crémeux citron et fleur d'oranger, un sponge cake pistache-basilic et des suprêmes d'agrumes flambés en guise de dessert.

Des mois après la fin du tournage, leur menu fait toutefois encore parler de lui. Disponible sur Uber Eats pour 35 euros, celui-ci se vendrait comme des petits pais un peu partout en France, révèle Le Parisien. A Paris, 250 menus sont vendus par jour. A Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse, les sept autres grandes villes où les menus sont proposés, 100 à 200 d'entre eux s'écoulent chaque jour. "Selon Uber Eats, 4000 commandes ont été enregistrées en cinq jours ! À 35 euros le menu, cela équivaut à 140 000 euros d'empochés !", précise le quotidien français qui parle d'un "jackpot" pour les deux candidats de Top Chef.