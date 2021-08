En visite à la DH, le demi-finaliste belge de la saison 11 de Top chef est revenu sur son accident à l’œil qui a failli sonner la fin des haricots pour le cuisinier. "La cuisine a été un peu mon refuge suite à cela, c’est un peu ce qui m’a sauvé !”

"La cuisine est accessible à tout le monde", assure Mallory Gabsi qui vient de sortir son premier livre de recettes Cuisine comme Malou. "C’est comme beaucoup de métiers, on se dit : ‘mince, c’est compliqué de faire ça.’ Mais, au final, quand on a l’envie, on peut faire beaucoup de choses. Et ce mot a beaucoup de significations. Quand on a l’envie, on peut aller loin." Du haut de ses 24 ans, le second plus jeune candidat de l’histoire de Top Chef à se hisser en demi-finale, ne se prend pas le melon. "La cuisine, ce n’est donc pas si compliqué que cela, il faut juste trouver les goûts qui vont ensemble", explique celui qui ouvrira bientôt son propre restaurant à Paris. "Tester et puis jeter à la poubelle des fois, parce que ça ne va pas. Ce n’est pas bon. Ce n’est pas bien de jeter mais, en cuisine, on n’est pas des robots non plus. On peut donc rater beaucoup de choses. Si je suis au resto et que j’ai trop cuit mon canard, il faut avoir la tête et se dire : je ne l’envoie pas en salle et je le recommence. Certes, j’ai de la perte mais j’ai fait une erreur et il faut l’assumer."