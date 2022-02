Hier soir était diffusé le premier épisode de la 13ème saison de l'émission à succès, Top Chef. Trois compatriotes étaient sur la ligne de départ , et l'un d'entre eux s'est particulièrement illustré. Il s'agit de Logan Depuydt, originaire de Dinant. Le cuisinier à la casquette à l'envers a eu son premier moment d'échange avec les chefs jurés de l'émission.

Lors de la première épreuve qualificative pour rejoindre les brigades des quatre chefs, les candidats de l'émission ont dû mettre le paquet dès leur entrée en lice. Le Belge Logan a alors eu une idée assez originale que le jury a eu du mal à comprendre.

"On va partir sur un turbot qu'on va cuire sur l'arête, démarre le chef de 34 ans qui jusqu'ici n'a perdu personne, on va le cuire avec de l'eau de mer sur un binchotan et venir le recouvrir de sac de jute pour l'effet d'un four à vapeur et de l'eau de mer", laissant le jury perplexe.

"J'ai hâte de voir cela parce que j'ai du mal..." démarre le chef Glenn Viel, nouveau juré de cette saison. "Je ne vois pas comment ça peut marcher", enchaîne Hélène Darroze. Logan tente alors de préciser sa méthode de cuisson. "Je vais prendre une plaque qui sera trouée comme ça l'eau de mer pourra tomber tout doucement sur le poisson pendant la cuisson", mais malgré ces explications le jury est toujours aussi perdu.

"Au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication de sa recette, je n'arrive pas à me projeter. On est tous un peu perplexes, on ne comprend pas bien", déclare le chef Etchebest. Hélène Darroze essaye alors une dernière de fois de comprendre comment Logan va s'y prendre.

"Je vais mettre une grille, ensuite des feuilles de banane et des feuilles de vigne, avec aussi un bois de pomme, que je vais faire sur des tuiles. Ça va être super sympa !", conclut-il avec un grand sourire sans que les chefs ne comprennent encore la cuisson de ce fameux turbot.

Malgré cette incompréhension, le chef originaire de Dinant a réussi à séduire les jurés de Top Chef en intégrant la brigade de Paul Pairet, le chef à la casquette.