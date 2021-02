Avec plus de 3,7 millions de téléspectateurs devant leur écran, le 10 février dernier sur M6, Top Chef a réalisé le meilleur lancement de son histoire en France. En Belgique, sur RTL-TVI, le programme était également leader avec plus de 460.000 téléspectateurs. “On a très longtemps cru que c’était la nouveauté qui attirait les téléspectateurs. Mais, finalement, avec toute la concurrence qui existe, on se rend compte qu’il est plus dur de lancer une nouvelle émission que de faire un programme que les gens sont contents de retrouver. On ne s’attend évidemment pas à des records d’audience à chaque fois mais on sait que les gens ont hâte de nous revoir à l’antenne ”, explique Stéphane Rotenberg, présentateur du concours culinaire depuis la première saison.