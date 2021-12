Réinventer et sublimer des plats traditionnels



L'illustre candidat de Top Chef 2020, après ses deux restaurants à Bruxelles (au WOLF et à la Gare Maritime avec son acolyte de Top Chef Adrien Cachot) va s'installer à partir de janvier 2022 dans les beaux quartiers du 17e arrondissement de Paris au 28, rue des acacias (ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 20h à 21h30). Mallory Gabsi a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram aujourd'hui.Au menu? Une cuisine à l'image de l'acolyte de Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, de la gastronomie belge "gourmande, pétillante et acidulée" à la sauce Malou. "Nous vous emmenons à la découverte de la délicatesse d’une rose d’asperges, du secret d’un fumet ou d’un croustillant, de la finesse d’une alliance coco-betteraves-foie gras, savourez une cuisine de caractère, moderne, innovante et précise", détaille-il sur son site internet. "L’association de saveurs uniques, l’originalité d’un amalgame de textures croquantes et craquantes, alliées à une vision épurée de la belle gastronomie donnent naissance à des plats signatures audacieux et subtils."

Mallory explique aussi son objectif dans ce nouveau défi parisien (après le succès fou de sa friterie sur les quais de Seine en duo avec Adrien Cachot, gagnant de Top Chef). "Nous sommes très attachés aux valeurs de partage et de convivialité de la belle gastronomie", explique le cuisinier de 24 ans sur son site mallory-gabsi.com. "Mon objectif, c’est de continuer à rendre les gens heureux avec ma cuisine et surtout de rester fidèle à moi-même."

Tous les détails sur ses menus et cadeaux sur www.mallory-gabsi.com