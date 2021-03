Dire qu’ils n’étaient pas particulièrement inspirés par le premier défi de la soirée tient de l’euphémisme : c’est qu’un grain de riz peut laisser perplexe. C’est pourtant ce qui a été demandé aux duos (presque tous travaillent par deux) par le chef doublement étoilé Pascal Barbot pour qui "tous les produits sont égaux".

C’est parti, donc, pour les neuf candidats encore en lice. Chloé, qui, elle, est seule aux commandes, se lance dans un riz koshihikari nature. Comprenez un riz japonais. Agrumes, harissa et herbes viennent aromatiser tout ça, de même qu’un bouillon… de riz aux crevettes grises. Baba, le chef Barbot ! "Gourmandise, provocation, précision" : la voilà qualifiée pour le prochain numéro.

Les violets - la brigade de Paul Pairet - s’en sortent moins bien, avec pour tout commentaire qu’il s’agit là d’un plat "courageux". Les bleus - brigade Etchebest - tirent leur épingle du jeu grâce à des boulettes de riz, farce de langoustine et crevette, riz vénéré soufflé, jus corsé, cordon de riz au guacamole. Les voici également qualifiés.

Mais c’est dans la deuxième épreuve que les choses se corsent véritablement. Le chef espagnol Ángel León, 3 étoiles, sous les yeux ébahis des candidats et du jury, cuit des gambas en les arrosant d’eau salée ! Histoire d’introduire le défi : inventer un autre mode de cuisson des produits de la mer qui ne soit pas le "bête" gros sel. Et là, les candidats ne vont pas manquer d’inventivité. À commencer par Baptiste, le petit "chouchou" de la brigade Pairet, qui enveloppe des saint-jacques dans de la graisse de canard et du calvados et les dispose sur un pavé de Paris. Il espère qu’au contact du granit chaud, la graisse va fondre et la flamme prendre. Et ça marche !

Thomas mise sur le contact chaud (du gros sel à 300 °C)-froid (bouillon corsé à 3 °C) pour ses gambas et ça marche aussi. D’autres opteront pour la pierre de lave, ou la terre cuite, voire le fer à caraméliser ! Sarah, qui avait choisi de cuire son bar sur du sable chaud (poétique, mais pas très efficace) se retrouve dans l’épreuve de la dernière chance avec Pauline. L’ingrédient : la moule (moins poétique). C’est à Paul Pairet que revient la tâche de trancher. C’est Pauline - qui fait pourtant partie de sa brigade - qui quitte l’aventure.