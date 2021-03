Fans de Top Chef et de The Voice Belgique? Ce lundi soir, il faudra faire un choix ! Exceptionnellement cette semaine, les programmes phares de RTL-TVI et de la RTBF seront diffusés en vis-à-vis. Difficile donc de saliver devant les bons et beaux plats des candidats du concours de cuisine et de se faire bercer les oreilles par les prestations des talents du télécrochet.

La raison de ce changement de programmation est simple. Ce mardi soir se déroulera le match de qualification à la Coupe du Monde 2022 lors duquel l'équipe nationale belge de football se mesurera à la Biélorussie pour la première fois de son histoire. Une rencontre qui n'est pas décisive mais importante à gagner pour les Diables Rouges après le match nul contre la République Tchèque de samedi dernier. Privé d'une belle brochette de joueurs, à savoir Yannick Carrasco, Dries Mertens, Eden Hazard et Axel Witsel, Roberto Martinez compte sur le retour de Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Dedryck Boyata pour faire avancer son équipe.

Qui sera le grand gagnant du face-à-face?

Avec, respectivement, 450.000 et 350.000 téléspectateurs chaque semaine, Top Chef et The Voice Belgique font partie des programmes leaders de leur chaîne respective. Dans le premier, les candidats auront la chance de faire goûter leur plat à Glenn Viel, chef français triplement étoilé. Dans le second, les talents pousseront, quant à eux, la chansonnette aux côtés de Kendji Girac et de Julien Clerc. Des invités qui pourront peut-être aider les téléspectateurs à faire leur choix entre RTL-TVI et La Une. A noter que lors des précédents face-à-face du genre, Top Chef s'est imposé face à The Voice Belgique. Ce lundi sera-t-il l'exception qui confirme la règle? Les audiences nous le diront ce mardi matin...