Heureusement pour le service public, dès la semaine prochaine, The Voice Belgique reviendra, comme à son habitude, en prime-time le mardi soir.

La diffusion du match de qualification Belgique - Biélorussie, ce mardi soir, n'aura pas fait les affaires de. Avancé au lundi soir, le quatrième Live du télécrochet n'a été suivi que par 289.986 téléspectateurs sur La Une. Et, pour cause, face à lui se trouvait, l'une des grosses machines de RTL-TVI. On peut même parler de victoire par K.O. pour le concours culinaire qui a rassemblé près de 410.000 fidèles contre 290.000 pour. Si pour, ces chiffres ne diffèrent pas vraiment des semaines précédentes, pour le divertissement de la RTBF, le changement d'horaire a été fatal et lui a coûté plus de 100.000 téléspectateurs.