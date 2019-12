Après six années de présence sur la chaîne de RTL, l’émission de Cyril Hanouna ne sera plus de la partie à la rentrée. L'arrivée de la chaîne C8 en Belgique se précise.

Ce n’est pas une surprise mais c’est désormais une certitude : l’émissionqu’anime Cyril Hanouna sur C8 ne sera plus présente sur Plug RTL à la rentrée alors qu’elle s’y était installée depuis six ans. Désaccord ? Pas du tout. Fin de contrat ? En quelque sorte.

Les droits de diffusion de TPMP étaient régulièrement renouvelés depuis six ans, explique-t-on chez RTL, mais C8 ne les propose désormais plus à l’acquisition. Il n'est donc plus possible de les acheter. La raison est simple : il est acquis que la chaîne française veut s’établir en Belgique, ce qui devrait être fait dans les semaines qui viennent. Difficile dans ces conditions d’imaginer qu’elle se prive de ce qui représente le fer de lance de sa grille des programmes et une très grande partie de son temps d’antenne, à savoir le rendez-vous d'Hanouna et ses avatars.

"Le meilleur repas de fête" à la rescousse

Touche pas à mon poste sera diffusé sur Plug RTL jusqu’au 31 décembre. Mais dès le 1er janvier, l'émission sera remplacée par Le meilleur repas de fête, un programme issu de l’écurie M6 – un de plus ! – proposé par Norbert Tarayre, celui de Norbert en cuisine. Lancé l’an dernier, le concept voit trois binômes s’affronter en cuisinant un produit typiquement lié aux fêtes de fin d’année.

Il va de soi que cette émission n’est pas appelée à se prolonger durant toute l’année. On saura donc mardi, lorsque RTL aura dévoilé ses grilles de rentrée, quelle sera l’émission qui prendra le relais de TPMP sur le long terme. Ce n’est pas une mince affaire parce que Cyril Hanouna et ses troupes assurent jusqu'à présent 2 h 30 de programme quotidien.

C8, c'est pour quand?

Du côté de RTL, on affirme avoir largement anticipé le remplacement de TPMP. Cela fait des mois que le groupe sait que C8 veut s’implanter en Belgique et qu’immanquablement, tout ce qui provenait de la chaîne française, deviendrait un problème. Pour rappel, C8 s’est invitée quatre petits jours sur Voo début septembre avant de disparaître parce que RTL avait brandi son contrat d’exclusivité l’autorisant à diffuser Touche pas à mon poste sur le territoire belge.

En dehors de l’émission qui va remplacer le rendez-vous de Cyril Hanouna sur Plug RTL, les autres inconnues sont la date à laquelle C8 sera disponible en Belgique et l’éventualité de décrochages publicitaires locaux à l'instar de TF1.