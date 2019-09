"Cette saison, AB3 est parvenu à s’imposer comme troisième chaîne en Belgique sur la cible commerciale (PRA 18-44), grâce à sa programmation familiale et à de nombreuses nouveautés, annonce par communiqué la chaîne belge du groupe AB. Du coup, AB3 propose cette année l’émission Le QG, présenté par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu. Avec ce talk-show qui cartonne déjà sur YouTube, AB3 réalise une belle acquisition. Mené par l’ex-voix de NRJ et le comédien belge (ex de l’influenceuse Gaelle Garcia Diaz), Le QG est un rendez-vous hebdomadaire qui traite de sujets insolites, chocs et en lien avec l’actualité. Sans oublier quelques interviews cocasses de people.

Si la rentrée d’AB3 fait aussi la part belle aux fictions et émissions phares (Cauchemar en cuisine, Tatoo cover, Miss Belgique, etc.), la jeune chaîne ABXplore "repousse sans cesse les limites de sa ligne éditoriale". Elle diffusera les mardis à 20 h 20 sa première production française cette saison : Retour à l’instinct primaire, avec deux candidats belges. Cette série documentaire qui voit deux volontaires - un homme et une femme - tenter de survivre dans des environnements hostiles dans le plus simple appareil et sous l’œil des caméras pendant trois semaines, a déjà connu son lot de polémiques. D’anciennes participantes ont porté plainte contre la société 909 Productions pour "travail dissimulé", "abus de confiance", "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d’autrui". Elles ont aussi exigé un contrat de travail, estimant avoir participé à une émission de téléréalité et non à un documentaire. Bref, ça promet d’être chaud sur AB3 !