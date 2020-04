Eden est-il aussi adroit derrière les fourneaux que balle au pied ?

Depuis son lancement, le 24 mars dernier, l’émission "Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac" connaît un véritable un succès. Dans ce programme culinaire, Cyril Lignac réalise en direct plusieurs recettes depuis chez lui en duplex avec des téléspectateurs et des personnalités

Le 16 avril dernier, c’est le joueur de la Juventus et international français, Blaise Matuidi, qui s’était mis aux fourneaux en famille tout comme le gardien de Monaco Benjamin Lecomte. Ce jeudi 23 avril, un autre footballeur participera au rendez-vous culinaire de M6 et non des moindres puisqu'il s'agit de Eden Hazard qui a accepté de cuisiner avec Cyril Lignac.

Notre Diable rouge de 29 ans, actuellement blessé à la cheville, se repose en attendant le retour de la Liga après le déconfinement et dévoilera dès lors ce soir ses talents derrière les fourneaux.

Trollé par Thorgan sur Twitter

Eden Hazard a annoncé sa participation à l'émission sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels il est présent.

Une annonce à laquelle son frère Thorgan, qui joue au Borussia Dortmund, n'a pas hésité à réagir en revenant sur le fameux épisode du burger.