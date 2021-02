Il fallait oser une émission de “variété”, faisant appel à la générosité des Français (et des autres) au soir de la première de The Voice : La plus belle voix, sur la chaîne concurrente, TF1. Mais France 2 a décidé de relever le défi, aidée en cela par une brochette d’artistes qui mettent leur poids et leur cœur dans ce combat ô combien nécessaire, à l’heure où des familles entières vivent dans la précarité, pour cause de Covid.

Une grande soirée, présentée par Daphné Bürki, et à laquelle ont répondu présent -M-, Vanessa Paradis, Catherine Ringer, Louane, Izïa Higelin, Michel Jonasz, JoeyStarr, Thomas Dutronc, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Philippe Katerine, Julien Doré, Clara Luciani, Vianney (qui a le donc d’ubiquité puisqu’il est juré sur TF1), Camélia Jordana pour n’en citer quelques-uns. En duo ou en solo, ces chanteurs et chanteuses vont réinterpréter des classiques du répertoire français, réarrangés par Olivier Schultheis.

Il y aura de l’humour, aussi, au programme, avec les interventions de Florence Foresti, Jean Dujardin, Josiane Balasko, Alex Lutz, Gilles Lellouche, Thomas Ngijol, Manu Payet, Sabrina Ouazani, François-Xavier Demaison, Elie Semoun, Patrick Poivre d’Arvor (sic !), Léna Situations (re-sic !) et bien d’autres qui viendront présenter, dans des mises en scènes “décalées”, les lots mis en jeu et inviter le public à acheter des tickets de tombola sur le site tombola.secourspopulaire.fr.

Officiellement crééé sous cette appellation – Le Secours Populaire Français – en 1945, le mouvement a déjà deux décennies de pratique quand il est porté sur les fonts baptismaux. Au sortir de la Première guerre, tandis que le pays se reconstruit, le Secours Rouge International va s’intéresser au sort des bagnards, des militants anticolonialistes, des ouvriers licenciés pour activité syndicale ou politique, des prisonniers politiques et de leurs familles.

En 1936, dans l’intention de s’ouvrir plus largement à la société civile, l’association change de nom pour devenir le Secours populaire de France et des colonies. Deux ans plus tard, le slogan – magnifique – est trouvé. Ce sera “Tout ce qui est humain est nôtre”. Il est toujours le même aujourd’hui.

Dès 1945, l’association soutient les grévistes et les victimes de répression politique. Elle intervient aussi auprès des victimes de guerres coloniales, en offrant notamment un soutien juridique.

Une affiche de Cocteau

Dans les années 50, la solidarité devient morale et matérielle. Ainsi, les sinistrés, victimes de l’effondrement du barrage de Malpasset sont aidés par le Secours Populaire. De grands noms lui apportent leur soutien, comme Cocteau, qui dessine l’une des affiches emblématique du mouvement.

Aide à l’enfance (on organise des vacances, des fêtes de Noël) mais aussi aux personnes défavorisées, laissées au bord de l’autoroute de la consommation de masse, entrent dans les combats du Secours Pop.

Depuis le 12 mars 1985, l’association est reconnue d’utilité publique. “Aujourd’hui, affirmant son indépendance totale à l’égard de l’État, des partis politiques et des syndicats, le Secours populaire français se veut “aiguillon des pouvoirs publics”. Il est avant tout, l’avocat des pauvres”, peut-on lire sur son site.

Autant de bonnes actions qui seront rappelées tout au long de la soirée, par Daphné Bürki et les nombreux artistes qui l’entoureront. On reviendra sur l’utilité et la nécessité des actions du Secours populaire français qui vient en aide aux personnes vulnérables et lutte contre l’exclusion.