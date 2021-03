Jadis inséparables, ils sont aujourd'hui en guerre déclarée sur les réseaux sociaux.

Tout a démarré en août dernier. Pierre-Jean Chalençon avait déclaré qu'il n'avait plus de nouvelles de son acolyte depuis son éviction du célèbre programme d'antiquaires de Sophie Davant. "Je n'ai plus de news d'elle ! La bonne copine lol. J'ai de nouveaux amis, mais il y a les ringards et les cafards, ça permet de nettoyer !", avait répondu le collectionneur de Napoléon à une internaute. Caroline Margeridon l'avait alors taxé de jouer un double jeu. "J'ai découvert dans le même temps qu'il s'amusait à m'insulter auprès de mes amis intimes allant même jusqu'à me traiter de salope ou de pute ! lui avait-elle ainsi reproché dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Et pendant ce temps, il m'envoie des messages privés en affirmant que je suis 'son amour' et 'son amie'. Il inonde même mon amoureux de messages, tous les jours en lui disant qu'il nous aime tous les deux et qu'il veut venir passer des vacances avec nous ! Tout cela à nos frais bien sûr... Ce type de comportement me donne vraiment envie de vomir".

"Bonjour le massacre"

Si leurs hostilités semblaient s'être apaisées, Pierre-Jean Chalençon en a remis une couche ce week-end en commentant le tweet d'une internaute. Cette dernière relayait un article sur Caroline Margeridon qui se moquait des cheveux blancs de Julien Cohen, son collège dans Affaire Conclue. "Julien, lui, n'a pas été victime d'un chirurgien esthétique. Bonjour le massacre !!", a balancé le propriétaire du Palais Vivienne à Paris sur Twitter. Avant de la reclasher à nouveau dans le commentaire d'un autre tweet où il a assuré que "tout était faux" chez Caroline Margeridon, "même son âme".