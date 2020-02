Georges-Alain Jones, l'un des candidats mythiques de la saison 2 de la Star Academy, assure que le télé-crochet était une magouille.

Dans une interview accordée au Parisien, Georges-Alain dénonce : "Maintenant, je peux l’avouer, tout était truqué. J’avais découvert que c’est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C’était décidé avant même l’émission”

Cette accusation a fait grand bruit dans les médias français. Un buzz qui ne pouvait échapper à l'émission de Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste.

Pour contrebalancer ces dires, l'émission accueillait Houcine, finaliste de la même saison. Ce dernier a défendu la Star Academy, qui l'a rendu célèbre : "Je trouve ça dingue. Je pense que le public vote. Magalie (NDLR: qui a remporté la finale), il y a un public qui a voté pour elle qui l’a soutenue."

Autre réaction dans TPMP, quand l'animateur phare de C8 appelle Jean-Pascal, l'interprète de "L'agitateur" et ex-candidat de la saison 1, qui nie les accusations précédemment évoquées.

"Non mais c'est pas possible, arrêtez, il n'y a pas de débat. On ne peut pas dire des conneries pareilles ! C'est pas truqué, (...) l'autre il veut se faire de la pub 18 ans après parce que peut-être il a un manque de notoriété ou autre. Il n'avait qu'à se plaindre au bout de deux ans ! Il faut arrêter de cracher dans la soupe, il faut qu'il rembourse l'argent qu'il s'est fait grâce à ça", affirme Jean-Pascal.