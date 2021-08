C’est l’un des plus grands changements de la rentrée sur le petit écran. Après 15 ans d’antenne, Nagui quitte la présentation de Tout le monde veut prendre sa place, son jeu de culture général phare, et passe le flambeau à Laurence Boccolini, sa collègue arrivée la saison dernière sur France Télévisions. L’animatrice de 58 ans, connue pour avoir présenté Le Maillon faible sur TF1, démarrera la nouvelle saison du programme lundi prochain sur France 2.

Ce changement s’accompagne d’autres nouveautés, plus techniques, comme un dépoussiérage du générique et du décor de l’émission dont le principe restera, lui, inchangé. "On a veillé à garder l’ADN de Tout le monde veut prendre sa place pour ne pas déstabiliser les téléspectateurs", nous explique-t-elle dans une interview que vous pouvez retrouver dans le DH Mag de ce samedi.

Cerise sur le gâteau, cette saison, le jeu fera son grand retour sur la RTBF. Celui-ci était, en effet, passé à la trappe, en 2019, après une saison aux audiences peu satisfaisantes. L’arrivée de Laurence Boccolini à la présentation et les petits changements ont-ils pesé sur la balance pour que la chaîne belge de service public accepte de lui accorder à nouveau une case dans sa grille des programmes ?

La RTBF annonce son arrivée prochaine sur Tipik, chaîne réservée aux Millénials (génération 2000) qui accueille déjà N’oubliez pas les paroles, jeu, de son côté, toujours présenté par Nagui. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, mais on imagine que, pour garder la primo-diffusion par rapport à la France, la RTBF commencera à diffuser Tout le monde veut prendre sa place dimanche ou lundi matin.