Ca se bouscule au portillon pour remplacer Nagui à la présentation de. Après Sara de Paduwa, présentatrice du 6-8 sur La Une, on apprend qu'une autre animatrice belge a passé le casting pour reprendre les commandes du jeu de France Télévisions. Selon, il s'agirait de Clair Jaz, une humoriste liégeoise bien connue du petit écran français.

Née à Kinshasa en 1970, Clair Jaz s'est d'abord fait connaître en tant qu'humoriste. Diplômée des Beaux-Arts de Liège, elle décide de tenter sa chance à Paris au début des années 90. Son talent lui permet d'assurer plusieurs premières parties d'humoristes connus tels que Jean-Marie Bigard ou Roland Magdane et de présenter, ensuite, son propre spectacle, C'est Clair, produit par Pascal Légitimus.

Près de dix ans après son arrivée en France, la Belge fait ses premiers pas en tant que comédienne, d'abord au théâtre dans la pièce Impair et Pair aux côtés de Roland Giraud et Stéphane Hillel, ensuite sur le petit écran dans Commissaire Valence sur TF1. Les téléspectateurs la retrouveront plus tard dans Doc Martin, Meurtres à Cognac ou encore Plus belle la vie. A la télévision toujours, Claire Jaz a également revêtu la casquette d'animatrice dans Les 12 coeurs sur NRJ 12 et celle de chroniqueuse pour La télé pète les plombs sur NT1. Animatrice, humoriste et comédienne, Clair Jaz a donc plus d'une corde à son arc pour tenter de faire le poids face à des concurrentes parfois plus expérimentées.

Un pilote déjà tourné

Toujours selon Le Parisien, Laurence Boccolini, l'une des animatrices en lice pour remplacer Nagui, aurait déjà tourné un pilote de la nouvelle version de Tout le monde veut prendre sa place. Si celui-ci s'est bien déroulé, la chaîne s'interroge toutefois sur le besoin des téléspectateurs de voir un nouveau visage à la présentation du jeu télé. "Elle (Laurence Boccolini, ndlr.) est la moins nouvelle des animatrices testées, alors qu’une partie du public attend un plus fort renouvellement", explique le média français.