Pour la rentrée et pour fêter son quinzième anniversaire, tout se bouscule dans. Le célèbre jeu de culture générale, historiquement présenté par Nagui sur France 2, sera désormais aux mains de Laurence Boccolini, choisie pour remplacer l'animateur vedette. L'ancien visage fort de TF1, qui présente désormaisetsur la chaîne française, prendra ses quartiers à partir du lundi 9 août et tombera donc face à l'un de ses anciens collègues, Jean-Luc Reichmann, et de son jeu,sur TF1.

Ce changement de présentation s'accompagne de plusieurs nouveautés. Le jeu s'offrira un décor flambant neuf avec une "scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu", précise France 2 dans un communiqué. Tout comme le fauteuil du champion, le générique de l'émission a, lui aussi, subi un petit lifting pour la nouvelle version du jeu télé.

Une nouvelle règle fera également son arrivée pour pimenter le jeu. Il s'agit des "QPT", c'est-à-dire les "Questions pour tous"). Celles-ci seront posées simultanément aux six candidats en lice en plus des deux questions habituelles posées à chaque candidat.