Depuis de nombreuses années, Roberto Alagna traîne derrière lui une réputation de diva. Le ténor franco-italien n’en fait qu’à sa tête. Ainsi en décembre 2006, il quitte la scène de la Scala de Milan en pleine représentation d’Aïda. La faute à des sifflets et des huées du public ? Lui parle de malaise physique. Étiqueté persona non grata, il ne s’est plus jamais produit à nouveau dans la prestigieuse salle.

En 2011, il est aussi accusé d’avoir provoqué le départ du chef Alain Lombard qui devait diriger le Faust de Charles Gounod à l’Opéra Bastille. Dénonçant le mensonge et la méchanceté d’une certaine presse et de blogs, il contestait avoir manqué de respect au chef et de ne pas s’être entendu avec lui.

Les détracteurs de Roberto Alagna sauteront avec joie sur un nouvel incident s’étant déroulé jeudi. Invité de C à vous, sur France 5, le ténor venait y présenter son nouveau disque sur lequel il reprend des classiques de la chanson française comme Joséphine Baker, Serge Lama, Enrico Macias ou encore Tino Rossi. L’occasion pour lui de se souvenir de son passé de chanteur de cabaret. Car, avant de fouler les plus grandes scènes du monde, c’est sur les estrades de ces établissements qu’il a commencé.

Submergé par l'émotion

Pour donner un aperçu du contenu de cet album, Roberto Alagna avait choisi d’interpréter “Mon pot’ le gitan” popularisé par Yves Montand ou encore Marcel Mouloudji, en live, sur le plateau de l’émission. Entouré de deux guitaristes et d’un violoniste, il se lance. Mais au bout d’une minute, il semble subitement perdu et s’interrompt présentant ses excuses. “Pardon. Excusez-moi, je suis un peu ému”, dit-il avant de reprendre la chanson. Mais un quelques poignées de secondes plus tard, il s’interrompt à nouveau, définitivement cette fois. “Je ne peux pas le faire aujourd’hui. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu…, explique-t-il. On a parlé avant de ce copain et ça m’a tellement ému que je chante la chanson en pensant à lui et je ne peux pas me concentrer.”

Manifestement très embêtée par la situation, Anne-Elisabeth Lemoine, qui présente l’émission, lui propose d’en rester là mais d’enregistrer au calme le live hors antenne afin qu’il soit diffusé sur les réseaux sociaux. Le final de l'émission est à revoir ici.

À l’écoute de l’émission pourtant, à aucun moment il est question de l’évocation d’un copain de Roberto Alagna qui justifierait une subite montée d’émotion. Ce qui ne signifie pas que des propos n’aient pas été échangés sur le sujet, hors antenne par exemple.

Quoi qu’il en soit, Roberto Alagna s’est à nouveau fait remarquer, ce que ne manqueront pas de souligner ses détracteurs. C’est dommage parce que son interprétation témoignait de l’intérêt de l’album qu’il a récemment sorti.