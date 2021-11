Petit restaurant deviendra grand si le jury lui prête vie et surtout du crédit. C'est ainsi que l'on pourrait résumer le pitch de, le nouveau concept imaginé par la RTBF et à découvrir ce mercredi 1er décembre sur Tipik à partir de 20h05. Il est question de cuisine, de chronomètre, de jurés impitoyables mais aussi d'esprit d'entreprise et de gestion.

S’agit-il encore d’une énième déclinaison d’un concours de cuisine portée à l’écran. Oui… et non. Dans ce programme, l’objectif n’est pas que de proposer les plus créatifs et les meilleurs des plats. Il s’agit de convaincre un jury de la pertinence et de la viabilité du restaurant que l’on rêve d’ouvrir. Autrement dit, la cuisine n’est qu’un des aspects à tenir en compte.