Malgré l’arrivée de la concurrence, Netflix compte 167,1 millions de souscripteurs.

Jusqu’à la prochaine invention qui révolutionnera nos habitudes en matière de films et de séries, l’avenir des fictions se situe sur les plateformes de streaming. Ce que les chiffres semblent largement confirmer.

Alors que Disney + serait déjà parvenu à attirer 24 millions de personnes en moins de trois mois, Netflix, leader incontesté du marché, poursuit sa croissance comme si la concurrence (Apple TV+, Amazon Prime pour le moment, HBO Max, Peacock ou Qibli dans un futur proche) n’existait pas. Durant le quatrième trimestre de 2019, elle a enregistré 8,76 millions de nouveaux abonnés, ce qui porte son total à 167,1 millions. Soit une augmentation de 20 % en un an. Bien au-delà de toutes les espérances. Et ce n’est pas fini. Selon les experts américains des médias, avant la fin du mois de mars, sept millions de nouveaux souscripteurs devraient rejoindre la communauté Netflix. Et cela, malgré la perte de séries aussi porteuses que Friends, The Office ou Grey’s Anatomy.

"Au fil des ans, on a vu des shows extrêmement populaires arriver et quitter notre service", explique Ted Sarandos, le responsable des contenus chez Netflix. "Grâce à la personnalisation et la richesse de notre catalogue, le abonnés peuvent découvrir leur prochaine série favorite. C’est ce qui va arriver pour les fans de Friends . Certains la trouveront ailleurs, d’autres sur Netflix."

Sur base d’un nouveau mode de calcul (désormais, il suffit d’avoir visionné deux minutes d’un épisode ou d’un film pour être comptabilisé, alors qu’avant, il fallait en avoir vu au moins 70 %, ce qui fait grimper les audiences de 35 %), la plateforme a dévoilé ses programmes phares du moment. Du côté des feuilletons, The Witcher l’emporte avec 76 millions de vues, devant You (54 millions) et The Crown (21 millions, soit une augmentation de 40 % en une saison). Côté film, c’est la réalisation de Michael Bay, 6 Underground, avec Ryan Reynolds en vedette, qui l’emporte, grâce à 83 millions de spectateurs.

Jamais de pub

Avec un tel public, l’introduction de la publicité pourrait rapporter immédiatement un milliard $ à Netflix, et dix fois plus à très court terme. Mais le président de la plateforme, Reed Hastings, exclut totalement cette possibilité. "Nous sommes convaincus que notre business sera plus rentable à long terme en restant en dehors de la compétition pour la pub et en nous concentrant uniquement sur la satistfaction des spectateurs", a-t-il précisé. Voilà les abonnés rassurés.