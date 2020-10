Alors que la bande à Baba évoquait le salaire annuel du chanteur Renaud (300.000 euros) que l'interprète de Mistral Gagnant touchait il y a une dizaine d'années, c'est Benjamin Castaldi qui a surpris tout le monde avec la somme qu'il a touché pour sa présentation de l'émission de téléréalité Secret Story. A savoir... 680.000 euros par saison!

Et ce n’est pas tout, puisqu’il confie que pour animer "Un contre 100", ce montant avoisinait les 12.000 euros et que pour un prime de "La Nouvelle Star", il touchait 20.000 euros. Quant à l’époque de Loana et du Loft Story, son salaire était toutefois "moindre" puisque le fils de Jean-Pierre Castaldi touchait environ 300.000 francs (soit 7.500 euros) par émission.

Le mari d'Aurore et papa de quatre garçons a toutefois refusé de donner le montant que lui donnait son actuel patron, aka Cyrail Hanouna, pour présenter un prime de TPMP.