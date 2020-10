L'animateur de 62 ans, véritable vétéran de la télévision, était invité ce mercredi 7 octobre dans l'émission productrice de buzz, Touche pas à mon Poste.

Muni de deux béquilles et d'une attelle à son pied gauche, Christophe Dechavanne était invité pour parler d'une cause dont il est un fervent défenseur, la cause animale.

Marchant avec une certaine difficulté, Cyril Hanouna s'interroge sur cette blessure: "Je me suis fait attaquer par 10 mecs, je leur ai mis leur race", annonce d'emblée l'invité, avec humour.

Il rectifie ensuite en expliquant qu'il s'est déchiré le tendon. C'est alors que 'Baba' introduit ceux qui se trouvent en face de Christophe Dechavanne, les jeunes rappeurs, amis de Cyril: "BigFlo et Oli, je vous regarde et je vois que vous êtes comme des oufs !".

Christophe Dechavanne démarre alors son invective, n'hésitant pas à couper la parole aux rappeurs toulousains: "Je suis très content d'être là (...) J'adore ces deux petits gars. Mais je crois que je les ai entendu ici dire : 'Oh Dechavanne c'est un has been'... Je suis là les gars". Cette intervention a créé un véritable froid sur le plateau. Il ajoute également: "En tout cas, vous parlez bien anglais".

Les deux frères ont ensuite tenté de se justifier, l'un assurant ne pas se rappeler de cet épisode, et l'autre, s'en remémorant un extrait, explique que Christophe a une bonne mémoire.

C'est par la suite que Christophe Dechavanne décide de s'adoucir: "Non mais franchement, peu importe, on n'est pas là pour ça !", déclare-t-il après avoir lancé la pique.