Une saison mouvementée s’achève pour Cyril Hanouna. À quelques jours des vacances d’été, l’animateur le plus en vogue du PAF prépare déjà la rentrée prochaine. Dans une longue interview accordée au Parisien, Baba a annoncé la fin de Balance ton post ! et le retour plus fréquent de Face à Baba, émission qui a rythmé la présidentielle pendant plusieurs semaines. Cette dernière reviendra "toutes les deux semaines" et "sous une nouvelle formule", déclare-t-il avant de donner davantage d’informations : "On aura plusieurs invités qui ont fait l’actu, de la Première ministre au chef de la sécurité du Stade de France." Son émission à succès, Touche pas à mon poste, devrait, elle, rester en place.

"Si j’ai un mec à faire venir sur C8, c’est lui"

Mais qui dit nouvelle saison, dit incontestablement nouvelles têtes. Et pour la rentrée prochaine, Cyril Hanouna avoue avoir tenté de démarcher Laurent Ruquier puisque ce dernier quitte la présentation d’On est en direct sur France 2. "Si j’ai un mec à faire venir sur C8, c’est lui", confie l’animateur au média français. "On voulait qu’il anime un prime culturel en hebdo. Laurent fait partie des animateurs les plus talentueux avec Jean-Luc Reichmann. Je l’adore, il sait tout faire."

Malheureusement, le successeur de Philippe Bouvard aux Grosses Têtes a décliné l’offre de son confrère. "Il ne sera pas chez nous à la rentrée mais on reviendra à la charge la saison d’après. Pareil à la fin du contrat de Michel Drucker", explique Cyril Hanouna, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autant plus qu’il compte déjà le compagnon de Laurent Ruquier, l’influenceur et mannequin Hugo Manos, parmi les chroniqueurs de Touche pas à mon poste et de TPMP People.