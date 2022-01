Lors de la quotidienne de TPMP, du 11 janvier, Cyril Hanouna s'est lâché à propos des Victoires de la musique. Il estime que le programme, qui sera présenté par Laury Thilleman et Olivier Minne, a snobé de nombreux artistes.

C'est dans un mois, le 11 février prochain, que la 37ème cérémonie des Victoires de la musique aura lieu. Mais pour le présentateur de TPMP, aucune chance qu'il regarde l'émission.annonce-t-il sur le plateau.

Cyril Hanouna reproche à la remise des prix l'absence de nombreux cadors, notamment de rappeurs. "Gims n’est pas nommé non plus, il n’y a pas Jul, il n’y a pas Ninho, il n’y a pas tous les plus grands vendeurs de disques. Je le dis à France Télévisions, c’est honteux de faire ça", insiste-t-il.

Ensuite l'animateur de TPMP a évoqué l'objectivité de ces nominations avec l'absence de Grand Corps Malade. “Grand Corps Malade fait partie des indépendants et les maisons de disques font la loi dans les Victoires de la musique. Donc c’est pour ça que Grand Corps Malade n’est pas nommé".