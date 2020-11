Depuis ce jeudi, les images du passage à tabac de Michel, producteur de musique à Paris, par trois policiers du 17e arrondissement tournent sur Internet. On y voit le Parisien se faire violemment frapper dans son studio de musique par les trois agents, qui lui reprochaient initialement de ne pas porter de masque. Les images de l'agression violente ont été enregistrées par les caméras de surveillance du studio de Michel, et diffusées par le média Loopsider. Et quelques heures après leur diffusion, la victime était présente, en compagnie de son avocate, dans "Touche pas à mon poste" pour revenir sur les faits.

Sur le plateau de Cyril Hanouna, l'émotion était palpable au moment d'évoquer cette agression, qui a révolté beaucoup de monde et a mené à la suspension des trois policiers impliqués et une enquête de l'IGPN. Mais parmi les chroniqueurs de Baba, une personne n'a visiblement pas été aussi touchée par le récit de Michel. En effet, Isabelle Morini-Bosc a été filmée les yeux fermés, en train de faire une petite sieste, alors que le producteur de musique commentait les images de l'affaire. Les internautes ont été choqués par son attitude, la trouvant "écoeurante" et demandant à Cyril Hanouna de "la recadrer". Mais d'autres ont également rappelé que la chroniqueuse se lève souvent aux alentours de 4h du matin, car elle est présente en radio sur RTL en matinée.