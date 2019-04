En mars 2017, la jeune femme, qui venait tout juste de fêter ses 18 ans, a contacté le candidat de l'émission "Les 12 Coups de midi" pour le féliciter de son parcours. " Je savais qu'il était invité dans TPMP et je lui ai dit que c'était mon rêve de le rencontre", a-t-elle expliqué à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Mélissa est, en effet, grande fan du monde de la télévision.





Christian Quesada a alors invité la jeune femme, tout juste majeure, à Paris, pour assister à l'émission. C'est alors que tout a dérapé. Avant leur rencontre, le candidat et Mélissa ont conversé. " Il m'a envoyé une photo de ses jambes et de ses parties génitales", a-t-elle confié.





Malgré ces messages particuliers, Mélissa, qui tenait particulièrement à assister à l'émission "Touche pas à mon poste", a accepté la proposition du cinquantenaire. Après l'enregistrement de l'émission, ils ont été boire un verre. Et Christian Quesada a été trop insistant avec Mélissa. " Il m'a touché les cuisses et les mains." La jeune femme n'a pas osé l'arrêter. Et les attouchements ont été plus loin puisque Christian Quesada a invité Mélissa dans sa chambre, lui a demandé de s’asseoir sur le lit et l'a embrassée sur la bouche. " Il a profité de ma confiance."





Mélissa a annoncé qu'elle était suivie psychologiquement depuis qu'elle a vécu cette agression sexuelle. Si cette jeune femme a accepté de témoigner, c'est pour dénoncer ce genre de pratiques et empêcher que cela arrive de nouveau à d'autres jeunes filles.