Matthieu Delormeau, une figure emblématique de "TPMP" depuis 2015, a annoncé qu'il souhaitait se consacrer à sa véritable passion : le cinéma.

Le chroniqueur de 45 ans veut se lancer dans une carrière d'acteur. Il pourrait donc quitter l'émission de C8. "Dans un an max, j'arrête la télévision pour me consacrer totalement à ce métier. Je vais peut-être encore faire une saison avec vous et après j'aimerais que vous croyiez en moi. J'arrête tout et je me consacre à cette nouvelle vie”.