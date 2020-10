Invitée dans l’émission de Non Stop People, Isabelle Morini-Bosc a confié qu’elle ne se sentait pas intouchable dans TPMP, même si la chroniqueuse de 64 ans y est présente depuis les tout premirs débuts de l’émission de C8. Elle affirme même être sur un siège éjectable au même titre que ses collègues Jean-Michel Maire, Kelly Vedovelli, etc. "Il y a forcément un jour où Cyril Hanouna voudra me remplacer par de la chair plus fraîche , confesse la journaliste de RTL à Non Stop People. Je le redoute parce que ça veut dire qu’on change de tranche d’âge… Mais franchement c’est une vraie famille et on l’a prouvé quand certains nous ont cherché des ennuis."

Isabelle Morini-Bosc, qui ne gère pas elle-même son argent (mais bien son mari Alain), est même allée plus loin dans les confessions en révélant son salaire. Et si certains s’attendent à des sommes colossales par émission, ils risquent d’être surpris. " Sincèrement, je pense que c’est un tout petit peu moins de 500 euros mais je ne saurais l’affirmer" , explique la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. "Je pense que c’est 450 euros, mon mari me l’a dit il n’y a pas longtemps." Sachant qu’il y a, en moyenne, 20 émissions par mois, cela fait tout de même un total d’au minimum 9 000 euros par mois. Un cachet confortable.