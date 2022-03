Et si un talk-show comme Face à Baba était diffusé en Belgique ? "J’y participerais sans hésiter !, répond Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur. Je trouve la démarche de Cyril Hanouna intéressante et osée parce qu’il a réussi à attirer une audience qui n’est pas nécessairement la plus intéressée par la politique, je pense aux jeunes mais également aux catégories socioprofessionnelles qui ne regardent pas forcément les émissions de débat. Je trouve donc qu’il fait œuvre utile sur un plan démocratique. Les autres émissions de débat s’adressent bien souvent à un microcosme."

(...)