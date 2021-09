"Cette émission est une première mondiale : aucun talent show ne s’est basé sur des auteurs-compositeurs-interprètes", avait annoncé Nagui dans les colonnes de Télé Z. Avec The Artist, sa nouvelle émission proposée en prime samedi soir, face à The Voice sur TF1, on allait voir ce qu’on allait voir, avec des jeunes - et moins jeunes - pousses qui allaient nous dévoiler leurs univers artistiques et musicaux.

Hélas, au terme de la diffusion du premier des six rendez-vous programmés sur France 2, la déception est immense. Non seulement la promesse n’est pas tenue mais en plus, sur la forme, ce fut presque cauchemardesque : 200 minutes ! Pas moins de 3 heures et 20 minutes qui au fil de la soirée se sont muées en un mortel ennui. Jusqu’à regretter les interminables tunnels de publicités de TF1 pour souffler un coup…