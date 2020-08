Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart a préfacé la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée Koh-Lanta, les 4 terres.

Et le moins qu'on puisse écrire, c'est qu'on a déjà envie d'y être. Pour cette nouvelle aventure, la production a décidé d'opposer non pas deux, non pas trois mais bien quatre tribus.

L'appartenance à une équipe ne se fera plus via un tirage au sort mais par l'appartenance géographique. Il y aura donc une équipe représentant le Nord, une autre le Sud, une autre l'Est et enfin une quatrième et dernière représentant l'Ouest.

Une autre nouveauté concerne les jeux de confort. Il y aura désormais deux récompenses pour chaque épreuve. Les tribus finissant première ou deuxième remporteront une récompense. La troisième rentrera bredouille sur son camp tandis que la plus mal classée sur l'épreuve de confort partira durant vingt-quatre heures sur l'"Îlot de l'exil", "où il n'y a quasiment rien", assure le présentateur phare de l'émission.

Une saison pleine de rebondissements et de bouleversements s'annonce donc très prochainement sur les antennes de TF1.