Trop stratège, trop grande gueule, trop crainte. Ce mardi, Karima a payé cher l'image qu'elle a renvoyé à ses camarades de Koh-Lanta: La Légende. Après un séjour sur l'île des bannis, la militaire est éliminée du jeu d'aventure. Un départ qui arrive bien trop tôt pour celle qui avait quitté Koh-Lanta: Thaïlande après 32 jours en 2016. "J'ai été fière de faire partie des 20 aventuriers de ce Koh-Lanta mais j'ai un goût amer par rapport à la prestation que j'ai pu voir. Mon élimination m'attriste beaucoup", déclare Karima qui ajoute avoir été victime de "manipulations machiavéliques".

"Tout se passait bien au sein du camp. On rigolait beaucoup et on racontait nos vies intimes, chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. Je ne m'étais jamais ouverte à ce point. Quand Jade m'apprend, deux heures avant le conseil, que les filles voulaient changer leur vote, c'était donc le choc. Je n'ai rien vu venir. J'ai alors essayé de trouver un collier d'immunité mais c'était trop tard. Je suis choquée car je n'ai jamais eu de mots déplacés ou vulgaire envers ces filles qui ont voté contre moi. Je me suis vraiment sentie comme le dindon de la farce, manipulée."