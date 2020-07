La dernière de l’émission n’a pas été à la hauteur de la réputation du talk-show de Laurent Ruquier et confirme une rupture.

Quatorze années après son lancement, le rideau est tombé, samedi, sur On n’est pas couché. Pour cet ultime rendez-vous, Laurent Ruquier a misé sur la carte nostalgique. Entouré de Léa Salamé et de Philippe Geluck, il a proposé une émission qui a fait la part belle aux rétrospectives et aux hommages.

Des adieux qui avaient cependant beaucoup d’une fête triste. À l’absence de public, Covid-19 oblige, s’est ajouté un casting fort léger pour un dernier feu d’artifice. Au regard de ce que l’émission a proposé par le passé, Amir, Lola Dubini, Saphia Azzeddine, Mister Mat, Chiloo ne pesaient pas bien lourd. Résultat : seulement 880 000 téléspectateurs, soit 12,2 % de parts de marché. Moins de la moitié de Mongeville qui en a rassemblé près de 2 millions sur France 3 et des Experts qui ont séduit 946 000 personnes sur TF1.

Peut-être faut-il voir dans ce maigrichon panel d’invités la conséquence directe d’une rupture qui s’est jouée en coulisses. Car la fin d’On n’est pas couché, c’est aussi la fin d’un tandem qui faisait les beaux jours de France 2 depuis 20 ans, celui que formait Laurent Ruquier avec Catherine Barma, la femme aux commandes de ses émissions. L’annonce de la fin du talk-show du samedi soir et celle d’un nouveau programme mis sur pied par Ruquier avec Philippe Thuillier, le producteur des Grosses Têtes, restent en travers de la gorge de la productrice. Elle l’a confié au Parisien : " Laurent avait envie d’autre chose. C’est un artiste, il a sa liberté. Je ne veux pas mettre d’affect là-dedans, ce sont juste des affaires. Mais l’annonce a été brutale…" " Arrêter un programme c’est une chose. Mettre un terme à une si longue collaboration c’en est une autre", déplore-t-elle.

Le divorce

Ensemble, Ruquier et Barma ont été à la manœuvre dans ce qu’il convient d’appeler la série des "On" : On a tout essayé, On n’a pas tout dit, On a tout révisé, On n’demande qu’à en rire et On n’est pas couché. Une fidélité rare dans la télévision française que Catherine Barma avait déjà expérimentée avec Thierry Ardisson. C’est ensemble qu’ils ont fait leurs débuts dans le talk avec Scoop à la Une en 1985, sur TF1. Il y a ensuite eu Bains de Minuit, Lunettes noires pour nuits blanches et Tout le monde en parle. C’est elle également qui était aux manettes de Panique dans l’oreillette, avec Frédéric Lopez.

Triste fin donc, pour une collaboration à succès. D’autant que celle-ci ne s’achève pas de la manière la plus élégante qui soit. Selon Le Parisien, Catherine Barma a envoyé sa note à Laurent Ruquier. En tant que co-producteur d’On n’est pas couché, elle lui demande de s’acquitter d’une partie des indemnités de licenciement de la quinzaine de salariés dont elle doit se séparer. Pas de quoi effrayer le présentateur qui, à la question de savoir si une réconciliation est possible, a lâché ces mots : "Je ne sais pas, je m’en fiche. Aujourd’hui, je suis passé à autre chose".