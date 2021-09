Toujours en quête de nouvelles sensations, ces trois sportifs ont décidé "de troquer le sable des îles contre celui du désert marocain", apprend-on par communiqué.

En effet, ils participeront en octobre à l’une des courses les plus dures et les plus célèbres au monde, le Marathon des Sables. À savoir, parcourir 250 km à pied dans le désert, en 6 étapes, en autosuffisance. Ces aventuriers de l’extrême, avec 800 autres coureurs, devront traverser des dunes, des lacs asséchés, des oueds, des djebels, en portant sur leur dos tout ce dont ils ont besoin pour les 6 jours (nourriture, bivouac…).

La survie, c’est dans l’ADN des candidats de Koh-Lanta et leurs fans pourront suivre leur défi sur les réseaux sociaux.