Après les Auditions à l'aveugle, ceux-ci passent aux face-à-face.

Il y a quelques semaines, les emblématiques fauteuils rouges de The Voice, la plus belle voix se sont retournés pour Axel Hirsoux, Pauline Nagy et Chérine, trois Belges au talent indiscutable. Ce samedi, une autre étape mythique du télécrochet les attend, celle des Battles. Cette fois-ci, c'est devant les coachs, et non plus devant des fauteuils retournés, que les candidats tenteront de gagner leur ticket pour la suite de l'aventure. Comment se sentent-ils avant cette nouvelle épreuve?

Pauline Nagy, 19 ans, Namur

C'est aux côtés de son frère Samuel que Pauline s'était présentée aux Auditions à l'aveugle. Les deux jeunes talents avaient toutefois choisi de monter sur scène séparément et non en duo. Malheureusement pour Samuel, aucun fauteuil ne s'est retourné. Du côté de Pauline, par contre, Marc Lavoine et Vianney ont buzzé à la dernière minute. La Namuroise de 19 ans intègre donc le télécrochet et choisit de continuer son chemin avec Vianney. "C'est un coach super gentil, humain et à l'écoute, explique Pauline à quelques heures des Battles. On se demande si les stars sont toujours les mêmes qu'à la télévision. Lui est exactement ce qu'il renvoie."

Lors de cette deuxième étape, Pauline se retrouvera face à Henry. Ensemble, ils interpréteront Je vole de Michel Sardou. "Vianney hésitait entre deux chansons et j'avoue que celle qu'il n'a finalement pas choisie me convenait davantage. C'était Aigle noir de Barbara. Je n'aime pas beaucoup Je vole mais, grâce à ma maman, j'ai réussi à en faire quelque chose de bien. Finalement, cette chanson me parle assez puisqu'en participant à The Voice, je prends en quelque sorte mon envol, loin de mes parents."