"10 ans, ça se fête !", a d’emblée lancé Frédéric de Vincelles, le directeur des programmes de M6, qui avait convié toute la presse lundi dans le restaurant parisien d’Hélène Darroze (Jòia). " Top chef étant devenu une référence dans l’art culinaire et télévisuel (plus de 3,1 millions de téléspectateurs en moyenne en 2018), on voulait marquer le coup pour cette saison anniversaire."

Au menu des nouveautés à l’écran ? L’arrivée de Jean-François Piège comme quatrième chef de brigade. Le chef étoilé quitte son rôle réduit de guest lors du jury final - la fameuse dernière chance - pour entrer dans la compétition avec Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Il n’y aura donc plus que trois talents par équipe au lieu de quatre. Dans une bande-annonce parodiant Casino royal, Michel Sarran annonce la "guerre des chefs" cette année.

"On a choisi des candidats assez jeunes, souligne Stéphane Rotenberg, le présentateur de l’émission sur M6. Il y aura de fortes personnalités, même si on les prend pour la technique et non pas forcément pour leur aisance rhétorique."

Outre la présence accrue de cuisinières dans l’émission - il y en aura cinq, parmi lesquelles Camille Maury, dernière lauréate d’Objectif Top Chef -, notons aussi la venue d’un maximum de chefs étoilés en totalisant 100, dont Alain Ducasse avec sa constellation qui en compte 18. Sans oublier la présence de trois de nos compatriotes parmi les candidats. "Les Belges sont de vrais battants, affirme Philippe Etchebest. Ils se défendent vraiment bien car ce ne sont jamais les favoris au départ. Ils ont du cœur, de la vie et de l’enthousiasme. Ils se sont donnés comme jamais, vous verrez !"

Rendez-vous début février pour le coup d’envoi de cette dixième saison à voir sur M6 et sur RTL-TVI.