Alors que La Traque s’apprête à être diffusée en Belgique et en France, on se demande pourquoi, 25 ans après le séisme qu’a représenté l’affaire Dutroux, cette dernière n’a jamais fait l’objet d’une adaptation fictionnelle. Un docu-fiction sur la cavale du pédophile, Dutroux : l’évasion (2018), et des fictions librement inspirées de l’affaire, Pure Fiction (1998) et Ennemi public (2016), ont, certes, déjà vu le jour, mais jamais jusqu’ici un réalisateur ne s’est emparé du drame belge qui a connu un retentissement mondial. L’immense émoi suscité par cette affaire a-t-il provoqué des blocages de peur de réaliser une fiction "malvenue" ?