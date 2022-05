Retour là où Koh-Lanta : Le Totem maudit avaient laissé les téléspectateurs mardi dernier. Eliminé après s’être mesuré à Olga et Jean-Charles, Fouzi rejoint le jury final. Pour les aventuriers encore en lice, il est temps de se frotter à une nouvelle épreuve d’immunité, celle de l’équilibre sur l’eau. Complexe, cette dernière se gagne par étapes.

Alors qu’elle s’apprêtait à tomber, Olga réussit à garder son équilibre au moment ultime et gagne l’épreuve face à François et Bastien. "Je volais. Je ne suis pas encore redescendue. J’étais tellement concentrée que je pensais à rien de ce qui m’entourait", a déclaré la principale intéressée à Denis Brogniart. La Kazakh brandit le totem avec fierté et joie. "J’ai l’impression d’avoir gagné les jeux olympiques !"

"Si stratège, c’est être soi-même alors je suis stratège."

Un nouveau pouvoir émerge sur le camp réunifié. Jean-Charles et Olga s’allient et leur collaboration fait des ravages. En possession d'un double vote (et d'un collier d'immunité pour Jean-Charles), les deux aventuriers réussissent un coup de maître en éliminant Nicolas. Une fois le camp réunifié, l'aventurier a divulgé de précieuses informations stratégiques de ses anciens coéquipiers jaunes aux ex-verts. Une attitude qui n'est pas appréciée par tout le monde. L'homme a joué sur les deux tableaux et ça dérange."Ce soir je suis surpris de sortir. Je ne m’attendait pas à ça. Je ne pouvais pas prévoir la stratégie de Jean-Charles", déclare Nicolas qui ajoute ne pas avoir senti de "trahison" de sa part. "Si stratège, c’est être soi-même alors je suis stratège."

Interrogé par Voici, Nicolas s'explique davantage. "Il faut être logique et relativiser. Oui j'ai parlé à François, que j'appréciais énormément chez les verts. Mais j'ai quand même gardé ma ligne de conduite et je n'ai jamais voté contre un jaune. Quand un jaune sortait, c'est tellement facile de dire 'c'est la faute de Nico'. Les rouges ont voté, et ce n'était pas toujours de ma faute. Je préférais avancer avec les personnes que j'appréciais. La réunification c'est une couleur, c'est le but. Si on me donne des informations à droite, à gauche, moi je suis blanc, j'essaie d'avancer avec les personnes qui me sont les plus chères", dit-il au média français avant d'ajouter vouloir que "François et Ambre aillent le plus loin possible" tout en cachant leur stratégie.