, c’était avant tout six personnages incarnés par Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudow (Phoebe, Courtney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Shwimmer (Ross). Ensemble, ils ont signé l’un des plus gros succès de la télévision des années 90 avec 10 saisons et 236 épisodes au compteur.

À l’instar de George Martin, le producteur des Beatles, considéré comme le 5e membre du groupe, James Michael Tyler était le 7e Friends. L’acteur décédé à l’âge de 59 ans d’un cancer de la prostate détecté en 2018, incarnait le personnage de Gunther, le sarcastique gérant du Central Perk, le coffe shop servant de lieu de rassemblement à la bande.µ

© AFP

Si Gunther ne devait, au départ, qu’être un rôle de figuration muet, il s’est progressivement imposé comme un incontournable de la sitcom en prenant également la parole. Il apparaît dans 150 épisodes, soit bien plus que la moitié de ceux qui ont été tournés sur les 10 saisons que compte la série. Il a même fait une apparition dans l’émission spéciale des retrouvailles diffusée cette année.

Détail cocasse, s’il a obtenu le rôle, c’est parce qu’il était le seul figurant capable de faire fonctionne un percolateur.

Lundi matin, après l’annonce du décès de James Michael Tyler, le casting de Friends lui a rendu hommage. Sur Instagram, Jennifer Aniston l’a remercié pour tous les rires qu’il a apportés dans la série et dans les vies de ceux qui y jouaient. “Friends n’aurait pas été pareille sans toi”, a-t-elle écrit, vidéo à l’appui.

Lisa Kurdow et Matt Le Blanc ont aussi rappelé les fous rires déclenchés par l’acteur disparu, tandis que Courtney Cox a souligné combien elle est heureuse d’avoir pu le connaître : “La gratitude que tu as apportée dans la série, et montrée chaque jour sur le plateau, est à la hauteur de la gratitude que je ressens d’avoir pu te connaître. Repose en paix”.









Outre Friends, James Michael Tyler a également joué dans la série Episodes et la sitcom Toubib or not Toubib, diffusée sur Plug TV en Belgique.