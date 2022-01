"The Voice a tout changé dans ma vie!" Après une introduction qui mettait en avant Charlotte Foret, alias Charles, gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique avec Matthew Irons comme coach, le 4e Blind de The Voice Belgique 10 a fait place aux talents de Typh Barrow ce soir. La coach, de plus en plus à l'aise de son fauteuil rouge (3e saison pour elle), a les arguments pour convaincre les talents. Qu'ils soient Belges, Français ou... Ukrainiens!

La preuve avec la première candidate qui s'est lancée ce soir sur la RTBF, Diana. Sur le titre Best Part de Daniel Caesar & H.E.R, la jeune belge d'origine ukrainienne a bluffé les quatre coaches d'emblée. "Des frissons", dixit Bj Scott. "Une technique parfaite", selon Christophe Willem. "A nous de nous retourner et viens taper l'épaule de celui que tu veux comme coach", lance alors Black M. Et Diana choisira... Typh Barrow. Et pas uniquement parce que le papa est polonais et qu'elle a donc une attirance pour les filles de l'est comme elle. Mais parce qu'elle a su trouver les bons mots. "Je te trouve envoûtante. Tu dégages beaucoup de lumière, ce qui cache surement aussi beaucoup de part d'ombre et j'ai envie d'observer ce côté lunaire chez toi."

"T'as un côté sorcière!, lui lance alors Christophe Willem, un brin jaloux de se faire piquer tous les bons talents. "Tu leur balances pile leur univers, je suis impressionné par la manière dont tu arrives à sonder les chanteurs. Tu les envoûte en fait (sourire)!

"Il a chanté du Aya Nakamura mieux qu'elle!"

Si Florianna, la soeur de Renato (finaliste The Voice Belgique saison 1) n'a pas poursuivi l'aventure au grand regret de Bj Scott, la suite de la soirée est une succession de jolis moments comme avec le solaire Christopher qui réinvente le Plus jamais d'Aya Nakamura ("il a chanté la chanson mieux qu'elle!" balance Black M) ou le chanteur à l'âme d'enfant Corentin (un bluffant Never let you go de Mosimann) et qui a fait venir ses enfants -fans de Black M- sur scène ("Mon fils, il m'a dit "tu verras, Black M il va jamais buzzer pour toi" ). Ils sont tous deux repartis avec Bj Scott, la Mama de The Voice qui en possède donc 7 au total.

Mais aussi Anae, 18 ans, qui séduit Black M sur une magnifique reprise de Michael Jackson (I just can't stop loving you) ou Juliette, 19 ans, qui a touché le "petit côté fragile" de Black M avec son interprétation touchante de L'effet de masse -sur le harcèlement scolaire- de la gagnante de la saison 7 de The Voice France, Maëlle. Le rappeur possède donc 8 talents au total dans son équipe.

Quant à Christophe Willem, il repart avec Maréva, parisienne venue s'installer en Belgique car son frère est joueur de football au club de Seraing. Après un petit hommage au Grand Jojo dans son portrait, sa voix lyrique puissante sur une chanson marquante de Camille Lellouche (N'insiste pas) et son "spectre vocal" a bluffé Christophe Willem, seul coach à buzzer. La Tortue possède ainsi aussi 8 talents dans son équipe.

La razzia Typh Barrow

Après Diana d'entrée de jeu, Typh Barrow a ensuite fait fureur auprès de Célyane (de Marseille et étudiante Erasmus en Belgique) qui a interprété un original Dangerous Woman d'Ariana Grande. "Tu as beaucoup de douceur mais j'ai envie de t'aider à mettre tes tripes sur la table!". Black M bloqué, Célyane a choisi Typh tout en rappelant à Christophe Willem qu'elle l'aime quand même!

Même son de cloche du côté du moment suspendu avec Zélia, qui a fondu en larmes après sa prestation habitée sur une reprise de Barbara Pravi, Voilà. "Tu as une fibre naturelle", dixit Typh Barrow. "Tu ne triches pas quand tu chantes et tu as une facilité à interpréter les choses. Tu nous a tous mis en suspend". Des arguments qui ont séduit Zélia malgré les trois buzzs (Willem et Black M) pour elle!

And the last but not least, Typh Barrow convaincra également le talent brut Oan. Ce jeune namurois de 18 ans a fait se retourner les quatre coaches en même temps après à peine quelques secondes. Son interprétation sur Before you go de Lewis Capaldi et sa voix impressionnante ont conquis les coaches. La classe tout en ayant des failles et une sensibilité rare. "Tu étais dans ta bulle, tu n'as pas cherché à plaire et pourtant tu as plu à 100 %." Des mots de Typh Barrow qui ont "envoûté" Oan. "Je me suis mangé une tarte, je n'ai pas compris!"