Suite à l'épreuve individuelle, les trois tribus deont été dissoutes pour en créer deux nouvelles, la jaune pilotée par Anne-Sophie et rouge par Louana. En recevant la bouteille annonçant l'épreuve de confort, l'équipe jaune est déterminée mais très fatiguée. "", déclare Anne-Sophie.

Avant de démarrer l'épreuve de force, Denis Brogniart annonce la bonne nouvelle. L'équipe qui remportera l'épreuve recevra des fauteuils flottants, des hamacs, des coussins mais également des outils pour bricoler et des smoothies. L'équipe perdante, quant à elle, devra temporairement se séparer de deux de ses aventuriers. Désignés par les gagnants, ceux-ci seront emmenés sur un ilot.

Chez les Rouges, Louana et Pauline partent s'attacher à la corde avec une charge de cinq kilos supplémentaires. Chez les Jaunes, Setha et Anne-Sophie se portent volontaires. En tirant de toutes leurs forces sur une corde, leurs camarades doivent, quant à eux, leur permettre de se maintenir au-dessus de l'eau. Malheureusement, Maxime est le premier à lâcher la corde. Pauline tombe. C'est donc la victoire pour les Jaunes. "Je suis extrêmement déçu de ma performance. (...) Je prends l'entière responsabilité de cette défaite", déclare Maxime. "Mes mains, j'arrivais plus à les serrer."

C'est donc sans surprise que Maxime est choisi par les Jaunes pour partir sur l'îlot. Ces derniers sélectionnent également Jean-Philippe et expliquent leur choix. "On s'est dit qu'on allait affaiblir les plus forts", disent-il. Surpris, Jean-Philippe dit être "touché" par ce que l'équipe adverse pense de lui. Sur l'ilot, les deux aventuriers auront pour mission de trouver deux talismans avant la tombée de la nuit. Si celle-ci n'est pas remplie, toute l'équipe sera frappée par la malédiction du totem maudit. Heureusement, Jean-Philippe et Maxime trouvent les fameux talismans et permettent ainsi aux Rouges de ne pas être touchés par la malédiction.

Une nouvelle bouteille arrive sur les camps et annonce l'épreuve d'immunité. Les deux équipes vont devoir construire à l'aveugle deux colonnes de 16 pièces en étant guidée par un aventurier par équipe. Malgré la voix porteuse de Yannick, les Jaunes perdent l'épreuve et offrent aux Rouge leur première victoire.

Énormément de tension chez les Jaunes

Sur le camp des jaunes, les tensions s'intensifient. Benjamin reproche à Alexandra d'avoir fait perdre l'équipe en ne comprenant pas les instructions. "On peut se poser des questions. (...) Soit elle a un problème d'honnêteté envers elle-même, soit elle comprend très mal les choses", dit l'aventurier face à la caméra. De son côté, Alexandra avoue ne plus supporter Benjamin. "J'en peux plus de ses réflexions. Benjamin est quelqu'un qui n'a jamais rien fait sur le camp à part ouvrir des noix de coco, parce qu'il n'est pas sportif pas athlétique et qu'il a la flemme", commence-t-elle. "On est aux antipodes.(...) Ca devient épidermique. C'est peut-être too much mais je n'arrive plus. J'espere vraiment qu'il va sortir ce soir."

Pour Benjamin, c'est clair: "Ce soir, je voterai quoi qu'il arrive contre Alexandra, pour la simple et bonne raison que je ne peux plus la voir. Elle est très directive, très imbue d'elle- même. Elle représente pile le genre de caractère que moi je ne supporte pas. Alexandra je ne peux plus la voir."

De con côté, Yannick, qui part déjà avec deux votes contre lui, se retrouve également en difficulté. Son caractère et son attitude sur le camp agacent certains aventuriers. Comme Olga, Colin lui reproche son caractère directif. "T'es pas le mec le plus actif sur le camp", rappelle-t-il avant de déclarer face à la caméra : "Yannick écrase les autres. J'ai envie que tout le monde soit bien intégré." "Moi, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça", enchaîne Olga. Yannick réagit aux commentaires de ses camarades. "Je le comprends, je l'entends. Je n'avais pas cette sensation d'être directif. Il doit y avoir une part de vérité là-dedans", dit-il face à la caméra.

Au conseil, les langues se délient. Alexandra et Benjamin se disent franchement les choses. "On n'a jamais eu d'atomes crochus", déclare l'aventurière à son camarade d'équipe qui a rappelé à quel point le côté directif de la jeune femme le dérangeait. Au moment de voter, Benjamin laisse d'ailleurs un mot à Alexandra: "Tu es la personne la plus imbue d'elle-même que je connaisse."

Après le dépouillement des votes, il y a égalité : quatre voix contre Benjamin, quatre voix contre Stéphanie. Les aventuriers doivent donc retourner aux urnes pour un nouveau dépouillement. Le résultat est toutefois identique. C'est donc le sort qui départage l'homme et la femme sur la sellette. A ce jeu là, la croupière a eu la main chanceuse. En tirant la boule noire, Benjamin se fait éliminer de l'aventure.