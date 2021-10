Fin août dernier, les téléspectateurs apprenaient avec stupeur le départ de Michel Sarran des jurés de Top chef, après six ans de bons et loyaux services. “Quand je l’ai appris, ça m’a fait un pincement au cœur, confiait le chef toulousain au Parisien. Ça a été un peu violent. Je ne m’y attendais pas du tout. Pourquoi moi? Qu’est-ce qui a motivé leur décision? Qu’est-ce que j’ai mal fait? Je n’ai pas eu réponse." Et de poursuivre.



“J’ai appris ça par un coup de fil”, regrettait-il. “En tant que chef d’entreprise, je n’aurais pas fait comme ça. C’est la télé. Après, ils ont fait un choix. Il faut faire vivre le programme et apporter des nouveautés. Je ne vis pas ça non plus comme un échec et ne suis pas en dépression. J’ai passé sept années extraordinaires”. Michel Sarran a été remplacé illico par Glenn Viel, bien connu aussi des téléspectateurs de l'émission culinaire. Le chef triplement étoilé s'était exprimé dans Télé-Loisirs. "C’est dans la philosophie de Top Chef de renouveler des choses, d’apporter une nouvelle énergie. Je suis très fier de remplacer Michel Sarran. C’est un grand professionnel pour qui j’ai beaucoup d’admiration. Je suis ravi. Le show continue !”



Un oeuf à peler avec Glenn Viel?



"Je le connais bien Glenn oui mais... on va le défoncer!, plaisantait-il dans nos colonnes début septembre. Il va regretter de venir, comme pour Paul Pairet, pareil (rire)! Non c'est bien, cela ramène une autre dynamique, cela fait partie des choses pour renouveler un peu. Je ne sais pas.. Après, je ne suis pas dans la tête des décideurs non plus par rapport à ça. Il y a des raisons, forcement, on l'accepte et cela fait partie du truc. Et puis je crois que ce n'est pas la première fois car il y a déjà eu des changements de jury." D'abord plutôt positif sur ce changement de jury même si "triste, une page se tourne", Etchebest -qui n'a pas été concerté ("C'est la vie, c'est comme ça. On passe à autre chose") - nous avait même confié apprécier le nouveau chef. "C'est un sacré cuisinier. C'est un autre style, un autre profil mais cela va aussi apporter quelque chose de nouveau et une dynamique différente pour la prochaine saison de Top chef."



Entre temps, la chaîne a aussi dû se justifier sur ce départ énigmatique. Preuve de cela, l’ambiance qui serait particulièrement tendue en coulisses entre Philippe Etchebest et Glenn Viel sur le tournage de la saison 13. La raison ? Le chef bordelais (Quatrième mur) n’aurait absolument pas digéré l’arrivée du jeune restaurateur selon Voici (informé par un candidat participant). “Tu n’es pas à la hauteur de Michel Sarran !”, lui aurait-il ainsi balancé en pleine figure, au beau milieu d’une épreuve.



"Glenn est très têtu, il est trop dans le contrôle"

Etchebest trouverait finalement beaucoup de défauts chez son rival. “Glenn est très têtu, il est trop dans le contrôle”, aurait-il affirmé en coulisses. Les deux cuisiniers feraient donc tout pour ne pas se croiser une fois les caméras de M6 éteintes. “Il met la pression et envoie ses meilleures punchlines pour le déstabiliser, le perturber avec sa brigade”, affirme encore à Voici un candidat de cette dernière saison de Top Chef. Des piques incessantes que n'apprécierait guère le chef triplement étoilé de L'Oustau de Baumanière. “Il se prend pour le patron de l’émission!" Jusqu'à ce que les assiettes s'envolent?